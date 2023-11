«Vengono a scaricare i rifiuti e le multe le fanno a noi», lo sfogo in contrada Lauretta

CAMPOMARINO. Vanno bene le vetrine mediatiche, ma occorre attenzione anche al territorio, la giusta attenzione. Quella che rivendicano i residenti di contrada Lauretta, al civico 5, dove ci sono numerose “scale” e decine e decine di condomini.

«Io abito a Campomarino, nella contrada dove c'era il Monica club. Noi qui, una volta, avevamo i bidoni adesso ce li hanno tolti, è già un anno e mezzo che noi viviamo senza bidoni, però vengono, di notte, gli abitanti dei quartieri intorno e scaricano l’immondizia e noi qua siamo invasi dai rifiuti, sia sulla strada, sia davanti al portone, che davanti al nostro terreno. Ci stiamo riempiendo di topi.

Stiamo prendendo multe da tutte le parti, perché i Vigili urbani sono convinti che sia nostra responsabilità e fanno le multe. Qua vengono di proposito a scaricare l’immondizia. Nel quartiere dove vivo siamo anche senza luce e il comune non interviene e il condominio dice che appartiene al Comune. Noi siamo proprio isolati dal mondo.

Il quartiere è tutto abitato. Non abbiamo luce, non abbiamo segnaletica. Non abbiamo nulla ma paghiamo tutto. Noi paghiamo le tasse, giusto ricordarlo».

Galleria fotografica