Furti nelle abitazioni, tavolo tecnico in Prefettura

CAMPOBASSO. Di ieri la notizia dei ladri acrobati a Termoli, in via Cuoco.

Allarme furti in appartamenti: si è svolta oggi in Prefettura a Campobasso una riunione tecnica di coordinamento delle Forze di Polizia, presieduta dal Prefetto Michela Lattarulo, cui ha partecipato anche il vice sindaco Reggente di Campobasso, per esaminare, fra gli altri argomenti, la situazione della sicurezza pubblica nel capoluogo e in altre aree della provincia, colpite negli ultimi giorni da episodi di furti nelle abitazioni.

A tal proposito, il Prefetto, nel rilevare il massimo impegno già profuso dalle Forze dell’Ordine nell’azione di contrasto all’odioso fenomeno dei reati predatori, ha condiviso le strategie operative atte a dare ulteriore impulso al controllo del territorio, con particolare riferimento alle aree maggiormente a rischio, mediante servizi mirati che si andranno ad aggiungere a quelli già ordinariamente svolti.

Particolare attenzione sarà riservata, altresì, a garantire punti specifici di controllo e di osservazione, alla luce delle risultanze investigative, che riconducono le azioni delittuose, in prevalenza, a soggetti provenienti da regioni limitrofe.

Nel corso dell’incontro è stata, inoltre, confermata l’importanza di favorire la partecipazione diretta dei cittadini, mediante la tempestiva segnalazione alle Forze di Polizia di eventuali situazioni sospette.