Cavaliere di nome e di fatto, Casacalenda proclama lutto cittadino per la scomparsa di Biagio Galletta

CASACALENDA. Con ordinanza numero 20, ritenuto opportuno e doveroso, interpretando il comune sentimento della popolazione, in segno di profondo rispetto e di partecipazione al dolore della famiglia per la prematura e improvvisa dipartita del Cavaliere ordine al merito della Repubblica italiana Biagio Galletta, si è deciso di proclamare per domani 10 novembre, il lutto cittadino.

I funerali saranno celebrati alle 15:30 nella chiesa di Maria Santissima del Carmine.

È questa la decisione dell’amministrazione di Casacalenda e della sindaca Sabrina Lallitto, per i funerali del cavaliere Biagio Galletta.

Cavaliere. Una parola che lo contraddistingueva in tutto. Perché nei ricordi di chi lo ha conosciuto, voluto bene e amato, ci sono solo parole di stima. Perché Galletta era un cavaliere gentiluomo. Un galantuomo. Onesto, gentile e rispettoso.

Sono queste le parole che balzano agli occhi nei vari commenti di commiato.

“Un uomo gentile, generoso e simpatico, (un uomo delle Istituzioni), con il quale mi onoro di aver trascorso tante seratine conviviali e festicciole, all'insegna dell'allegria. Che la terra ti sia lieve Biagino”.

In questo saluto c’è tutto il bello del cavalier Galletta, che in tutti lascia un grande vuoto. Come nella sindaca di Casacalenda che in punta di piedi ha ricordato Biagio.

«"Si metta a destra Signor Sindaco". E io ti tengo accanto me, dove tu sei sempre stato, ogni giorno. Che dolore, Biagio. Non mi dovevi lasciare».

Anche il sindaco di Bonefro, Nicola Giovanni Montagano ha lasciato il suo saluto ricordando Galletta così “Mi dispiace tantissimo, ci mancherai Biagio, una persona per bene. Un caro abbraccio ai familiari, sentite condoglianze”.

E ancora, “La notizia della prematura dipartita del caro Biagio mi ha colpito profondamente. Sei stato un bravo Servitore dello Stato, un Grande Uomo delle istituzioni e un vero amico. Ti abbraccio amico mio. Che Dio ti abbia in gloria. Condoglianze alla famiglia”. “No, Biagio- scrive Nicolino-Instancabile il tuo ruolo nell'assistere i terremotati dopo il 31/10 e 01/11/2002. Non hai dormito per varie notti di seguito. Ciao, comandante!!! Sentite condoglianze alla famiglia”.