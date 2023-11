Lite in famiglia finisce al commissariato

TERMOLI. Le cronache sono piene di episodi di litigi tra le mura domestiche, rapporti conflittuali che si alimentano nelle famiglie, probabilmente anche a causa di condizioni socio-economiche difficili.

Gli agenti del commissariato di Polizia di via Cina a Termoli sono stati chiamati a intervenire due sere fa in pieno centro, a causa di un diverbio acceso in un nucleo familiare, sfociato in un chiarimento avvenuto in "centrale".