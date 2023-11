«Io residente nel borgo costretto a parcheggiare in piazza Sant'Antonio»

TERMOLI. I borghi delle città sono dei gioielli da preservare. Sono loro l’attrattiva più grande per i turisti che ne scoprono le bellezze e le caratteristiche più peculiari.

Cosa succede se, però, d’inverno venissero abbandonati a loro stessi e in balia delle macchine?

Nel borgo di Termoli la maggior parte delle abitazioni, durante la stagione invernale, risultano “disabitate”, poiché le persone che trascorrono le vacanze estive a Termoli risiedono in altre città. E i cittadini che in inverno rimangono a Termoli, sono per lo più persone anziane e non automunite.

Allora come mai la piazza è piena di macchine? È questa la domanda che si fa un nostro affezionato lettore.

«In questo periodo il borgo di Termoli ha un limitato numero di residenti stabili. Sono venuti a mancare gli ospiti dei numerosi affitta camere che stanno proliferando (solo in zona Policarpo Manes ne esistono 5 in attività e 2 in fase di ristrutturazione). Malgrado questa situazione. il borgo è invaso di auto nonostante alcuni residenti siano anziani e non possiedano mezzi. A questo punto mi chiedo con quale criterio vengono rilasciati permessi di accesso e parcheggio, incluso i controlli su coloro in possesso di permessi per i portatori di handicap, quando di persone disabili non se ne vedono a bordo dell'auto? È la stessa situazione anche di giorno, io che sono residente ho dovuto parcheggiare in piazza S. Antonio. Un altro aspetto dello spopolamento stagionale riguarda la sua pulizia. Ho l'impressione che, a giudicare da ciò che vedo, le uniche zone veramente pulite siano quelle in prossimità delle abitazioni dei residenti, in quanto sono loro stessi a provvederne. Per ultimo vorrei segnalare il problema piccioni. Stanno aumentando di numero, con conseguente aumento di guano. Sarebbe sufficiente, come già fatto in altre città, provvedere alla loro sterilizzazione attraverso cibo opportuno».

