Scontro tra due veicoli in centro, 56enne portata al Pronto soccorso

TERMOLI. Scontro tra due veicoli nel pomeriggio di oggi in via XXIV maggio a Termoli, in pieno centro.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 Molise coi volontari della Misericordia in ambulanza, che hanno trasportato al Pronto soccorso dell'ospedale San Timoteo di viale San Francesco una 56enne di nazionalità straniera, per accertamenti.

Il sinistro è stato rilevato da una pattuglia della Polizia locale di Termoli.