Minaccia e picchia la compagna, arrestato un 27enne

TERMOLI. I militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Termoli, a conclusione di accertamenti seguiti ad un intervento effettuato nel corso di un servizio perlustrativo, hanno arrestato in flagranza un censurato 27enne, dimorante in provincia di Campobasso, poiché ritenuto responsabile dei reati di maltrattamenti contro familiari o conviventi, lesioni personali, violenza sessuale, violenza privata, minaccia e danneggiamento, previsti e puniti dagli articoli 572, 582, 609 bis, 610, 612 e 635 del Codice Penale.

Nella circostanza gli operanti, su richiesta telefonica di un cittadino pervenuta alla Centrale Operativa dell’Arma termolese, intervenivano presso l’abitazione di una 24enne interrompendo immediatamente la condotta delittuosa dell’uomo che, dopo una lite nel corso della quale aveva danneggiato una finestra e rotto diversi oggetti, stava percuotendo e minacciando la malcapitata. Nel corso degli immediati accertamenti emergeva anche che da circa 2 settimane, nel periodo in cui veniva ospitato dalla donna di cui era peraltro parente, il 27enne le aveva arbitrariamente ispezionato lo smartphone e l’aveva altresì costretta a subire atti sessuali dietro la minaccia di divulgare fotografie e filmati di cui lo stesso era in possesso ed in cui la vittima appariva nuda. La donna, prontamente soccorsa sul posto dai militari e poco dopo anche da personale medico del locale 118, riportava fortunatamente solo lesioni lievi legate alla patita aggressione giudicate guaribili in un giorno.

Pertanto l’uomo, appurate le chiare responsabilità penali in merito all’accaduto, veniva arrestato e tradotto presso la casa circondariale più vicina al luogo di commissione dei reati per cui si procede. Nella successiva udienza dinanzi alla competente Autorità Giudiziaria di Larino, l’arresto veniva opportunamente convalidato ed a carico del 27enne veniva confermata la misura della custodia in carcere.