Scontro tra auto e scooter in via Elba, un ferito

TERMOLI. Incidente stradale in via Elba nel tardo pomeriggio di oggi. Il copione non tradisce mai, auto contro scooter, sempre alla rotatoria che conduce al centro polifunzionale.

Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine e il 118 Molise, sopraggiunto coi volontari della Misericordia in ambulanza, che hanno trasportato al Pronto soccorso dell'ospedale San Timoteo di Termoli il conducente del motociclo coinvolto nel sinistro.

Per permettere i rilievi, rallentata la circolazione, in un orario di punta del sabato sera termolese.