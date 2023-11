Ritorna il semaforo sul viadotto Petrara, primi disagi sulla Tangenziale Nord

TERMOLI. Si cambia, altro giro, altro semaforo. Sul viadotto Petrara da alcuni giorni sono ricominciati i lavori di consolidamento del manufatto, dalla parte opposta a quella di cui già sono stati ultimati gli interventi, anche se a fatica, visti i tempi di consegna dell’opera, ma in mezzo c’è stato il Covid che ha rallentato e non poco il cantiere, ulteriormente frenato dall’incidente mortale avvenuto alla fine dell’estate 2022.

Il cantiere stradale dell’Anas sul viadotto della Tangenziale Nord di Termoli entro l’inizio dell’estate (strada statale 709) si riferisce al tratto compreso tra il km 6,230 e il 6,724, tra le uscite del Sinarca e di via del Mare.

Confermati il restringimento simmetrico della carreggiata, la limitazione di velocità a 50 km/h e il divieto di sorpasso, per permettere i lavori all’impresa Cogema Srl, che vede a suo carico tutto quanto necessario per la regolamentazione del traffico con proprio personale nell’eventualità del passaggio dei mezzi di soccorso adibiti a particolari urgenze o in caso di particolare intensità del traffico.

Tuttavia, ieri c’è stato subito un inghippo tecnico, col semaforo in direzione Sud non funzionante e la necessità di provvedere a disciplinare il traffico attraverso il presidio della Polizia locale, con due pattuglie, una per lato.

Il guasto è avvenuto intorno alle 15.30 e qualche disagio si è registrato, fino all’arrivo dei Vigili urbani.