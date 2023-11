Giovane cade nel vuoto alle "Torri", trovato senza vita: indagano le forze dell'ordine

CAMPOBASSO. Dramma nel capoluogo nel pomeriggio di oggi. Un giovane è stato trovato senza vita nell'area delle cosiddette "Torri" a Campobasso, dopo essere caduto nel vuoto, per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri del comando provinciale di Campobasso e della Polizia di Stato.

La presenza del cadavere è stata segnalata al centralino dell'Arma e al 118, ma i medici del Molise soccorso intervenuti sul posto non hanno potuto che constatare l'avvenuto decesso, avvenuto in via De Sanctis.

La zona è stata delimitata e si attendono le disposizioni della Procura. Gli accertamenti dei Carabinieri hanno permesso di ritrovare l'auto del ragazzo, al cui interno aveva lasciato un biglietto, annunciando il gesto estremo.

