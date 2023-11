«Quell'odore acre ricorrente in contrada Mucchietti»

TERMOLI. Sono mesi che ci segnalano in una zona particolare, quella di contrada Mucchietti, odore acre che compare di sera, quando l'oscurità prende il sopravvento sul giorno.

Tante le volte che abbiamo recepito queste lamentele, perché al di là del fastidio olfattivo, non se ne conosce la provenienza e allora, di concerto coi residenti che ripongono in noi la fiducia per amplificare la loro brama di risposta, abbiamo deciso di darne pubblica evidenza.

«Spettabile redazione ci teniamo a segnalare un odore acre e pungente, come di plastica bruciata, che periodicamente si avverte nell'aria, rendendola irrespirabile, nella zona di via Elba e ospedale nuovo. Chiediamo di attenzionare la vicenda in modo da farla presente alle autorità competenti per cercare di comprenderne la provenienza ed evitare che il fenomeno si ripeta. Vi ringraziamo per il vostro interessamento».