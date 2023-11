Scontro tra auto e Tir sulla statale 87, circolazione bloccata vicino all'ex Zuccherificio

TERMOLI. Incidente stradale al km 206 della statale 87 Sannitica, nei pressi dell'ex Zuccherificio del Molise. Nel sinistro coinvolti un'autovettura e un mezzo pesante. Per fortuna, le conseguenze dello scontro non sarebbero gravi, ma il traffico è bloccato e si è formata una lunga coda in entrata e in uscita dalla città. Ferito solo il conducente della macchina, ma non in modo serio.

Sul posto sono intervenuti il 118 Molise, coi volontari della Misericordia di Termoli in ambulanza, i Vigili del fuoco del distaccamento di contrada Pantano Basso e la Polizia stradale di Termoli.

