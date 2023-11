Furgone contro il guardrail sulla Trignina, il conducente ferito è stato trasferito al San Pio

LENTELLA. Un incidente si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi sulla Trignina tra gli svincoli di Lentella e Fresagrandinaria. Un furgone, per cause in corso di accertamento, è stato protagonista di un violento urto. Il mezzo, adibito al trasporto di prodotti ittici e dotato di cella frigorifera, è finito contro il guardrail.

Il guidatore è rimasto ferito ed è stato trasferito presso l'ospedale San Pio di Vasto. Fortunatamente le sue condizioni non sono gravi e non sono stai coinvolti altri veicoli.

Sul posto per i rilievi i Carabinieri di San Salvo e Fresagrandinaria, i sanitari del 118 per soccorrere l'uomo e il personale di Anas per mettere in sicurezza la zona dell'impatto. Disagi alla circolazione durante le operazioni di soccorso e rimozione dei mezzi incidentati.

Si tratta dell'ennesimo incidente che avviene sulla strada Statale 650.

Galleria fotografica