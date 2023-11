Incidenti stradali, in Molise meno vittime e feriti nel 2022

MOLISE. Nel 2022 si sono verificati in Molise 442 incidenti stradali, che hanno causato la morte di 14 persone e il ferimento di altre 602. L’anno 2022 è caratterizzato da una netta ripresa della mobilità e, come conseguenza, dell’incidentalità stradale. Rispetto al 2021 aumentano gli incidenti (+5,0%) in linea con quanto avviene a livello nazionale (+9,9%), mentre diminuiscono sia i feriti (-3,2%) che le vittime (-6,7%) a fronte di un aumento in Italia sia degli incidenti (+9,2%) sia dei feriti (+9,2).

Il Molise rispetto agli obiettivi europei

I Programmi d’azione europei per la sicurezza stradale, riferiti ai decenni 2001-2010 e 2011-2020, impegnano i Paesi membri a conseguire il dimezzamento dei morti per incidente stradale. Per il nuovo decennio di iniziative 2021-2030 gli obiettivi europei sulla sicurezza stradale prevedono l’ulteriore dimezzamento del numero di vittime e di feriti gravi entro il 2030 rispetto all’anno di benchmark (fissato nel 2019) e il monitoraggio di specifici indicatori di prestazione, Key Performance Indicators (sui temi: infrastrutture, veicoli, infrastrutture stradali, assistenza post-incidente), che l’Italia si prepara a fornire.

Nel periodo 2001-2010 le vittime della strada si sono ridotte in Molise del 24,3%, meno della media nazionale

(-42,0%); fra il 2010 e il 2022 si registrano variazioni, rispettivamente di -50,0% e -23,2%. Nello stesso periodo l’indice di mortalità sul territorio regionale diminuisce (da 4,3 a 3,2 deceduti ogni 100 incidenti), mentre quello nazionale non subisce variazioni (1,9 decessi ogni 100 incidenti).

Nel 2022 si riduce in Molise l’incidenza degli utenti vulnerabili per età (bambini, giovani e anziani) periti in incidente stradale, attestandosi su un valore di poco inferiore alla media Italia (42,9% contro 44,3%).

Guardando invece agli utenti vulnerabili secondo il ruolo che essi hanno avuto nell’incidente (conducenti/passeggeri di veicoli a due ruote e pedoni), il loro peso relativo (sul totale dei deceduti) misurato nella regione si conferma inferiore a quello nazionale (35,7% contro 49,3%). Sempre tra 2010 e 2022 l’incidenza di pedoni deceduti è aumentata in Molise da 14,3% a 21,4, mentre nel resto del Paese l’aumento è stato più contenuto, da 15,1% a 15,4% (Figura 1).

I costi sociali

Nel 2022 il costo dell’incidentalità stradale con lesioni alle persone è stimato in 17 miliardi e circa 900 milioni di euro per l’intero territorio nazionale (303,5 euro pro capite) e in circa 58 milioni di euro (199,6 euro pro capite) per il Molise; la regione incide per lo 0,3% sul totale nazionale (cfr. Glossario e Nota metodologica a fine testo, Tavola in allegato).

Il rischio di incidente stradale

Tra il 2021 e il 2022 diminuiscono l’indice di lesività, da 147,7 a 136,2, l’indice di mortalità, da 3,6 a 3,2 decessi ogni 100 incidenti, e quello di gravità (misurato dal rapporto tra il numero dei decessi e la somma di decessi e feriti moltiplicato 100), da 2,4% a 2,3%. L’incidentalità rimane alta lungo la costa e nei comuni capoluogo di provincia: ancora in evidenza le criticità della SS085, lungo la quale si registra il maggior numero di incidenti (26 con 1 decesso e 28 feriti), e delle strade SS087, SS017 e SS647 (Figura 2), mentre gli incidenti più gravi si registrano sulla SS158 dove gli indici di mortalità e di gravità raggiungono rispettivamente 28,6 e 12,5. L’indice di mortalità cresce nella provincia di Campobasso (4,3 contro 3,3), ma diminuisce in quella di Isernia (6,2 contro 9,9).

Nel 2022 il maggior numero di incidenti (241, il 54,5% del totale) si è verificato sulle strade urbane, provocando 2 morti (14,3% del totale) e 293 feriti (48,7%). Rispetto all’anno precedente i sinistri aumentano sulle strade urbane (+11,6%) e sulle altre strade (+0,5%) e diminuiscono sulle autostrade (-41,7). Gli incidenti più gravi avvengono sulle autostrade (14,3 decessi ogni 100 incidenti) e sulle altre strade (5,7 decessi ogni 100 incidenti).

Sulle strade urbane il 40,3% dei sinistri stradali si verifica lungo un rettilineo, percentuale che sale al 52,2% sulle strade extraurbane. In ambito urbano gli incidenti che avvengono nei pressi di un incrocio rappresentano il 26,1% del totale, seguono quelli che si verificano nei pressi di una intersezione (9,5%), di una curva (9,1%) e di una rotatoria (7,1%). Lungo le strade extraurbane il 24,4% degli incidenti si verifica nei pressi di una curva e di un’intersezione (8,0%).

I mesi e le ore più a rischio

Nel periodo gennaio-aprile si sono registrati in Molise 116 incidenti (26,2% del totale) mentre tra maggio e settembre, in coincidenza del periodo di maggiore mobilità per vacanze, se ne contano 209 (il 47,3% di quelli avvenuti durante l’anno), in cui hanno subito lesioni 285 persone (47,3%) e 7 sono decedute (50,0%) (Figura 5).

L’84,6% degli incidenti ha avuto luogo tra le 8 e le 21 ma l’indice di mortalità raggiunge i valori più elevati nella fascia oraria tra le due e le tre del mattino (14,3 morti ogni 100 incidenti) e tra le sei e le sette (10,0 morti ogni 100 incidenti), valori molto superiori alla media giornaliera (2,4) (Figure 6 e 7). Il venerdì e il sabato notte si concentrano il 37,9% degli incidenti notturni, il 100,0% delle vittime e il 34,6% dei feriti. L’indice di mortalità dei soli incidenti notturni è pari a 5,2 decessi ogni 100 incidenti. Il valore più elevato si registra il venerdì notte (27,3).

Gli incidenti stradali nelle aree urbane, intermedie e periferiche

In Molise il 23,1% degli incidenti stradali è concentrato nei Poli urbani; considerando anche le Aree di cintura, che comprendono i comuni più prossimi ai Poli, si arriva al 36,7% del totale. Nei comuni delle Aree interne, significativamente distanti dai centri di offerta di servizi essenziali (di istruzione, salute e mobilità), gli incidenti rappresentano il 63,4% del totale regionale. Il numero delle vittime diminuisce rispetto al 2021 maggiormente nel totale dei Centri (-33,3%), mentre nelle Aree Interne risulta invariato.

Gli indicatori statistici di mortalità (3,2 decessi ogni 100 incidenti) e gravità (2,3 morti ogni 100 morti e feriti) diminuiscono rispetto al 2021 (3,6 decessi ogni 100 incidenti e 2,4 morti ogni 100 morti e feriti). Nelle Aree interne i valori di entrambi gli indicatori evidenziano il permanere di una situazione critica: risultano rispettivamente pari a 4,3 e 3,0.

I comportamenti a rischio e le persone coinvolte

La maggior parte degli incidenti stradali avviene tra due o più veicoli (61,3%); la tipologia di incidente più diffusa è lo scontro frontale-laterale (108 casi, 4 vittime e 169 feriti), seguita dal tamponamento (75 casi, 1 decesso e 108 persone ferite). La tipologia più pericolosa è la fuoriuscita (6,7 decessi ogni 100 incidenti), seguono l’investimento di pedone (5,5 decessi ogni 100 incidenti) e lo scontro laterale (5,0 decessi ogni 100 incidenti). Gli incidenti a veicoli isolati risultano più rischiosi, con una media di 4,1 morti ogni 100 incidenti, rispetto a quelli che vedono coinvolti più veicoli (2,6 decessi).

Nell’ambito dei comportamenti errati di guida la guida distratta, il mancato rispetto delle regole di precedenza, la velocità troppo elevata e la mancata distanza di sicurezza, sono le prime quattro cause di incidente (escludendo il gruppo residuale delle cause di natura imprecisata). I quattro gruppi costituiscono complessivamente il 39,2% dei casi. Considerando solo le strade extraurbane, la guida distratta incide da sola per il 17,4%, mentre il procedere senza mantenere la distanza di sicurezza per l’11,7% e l’elevata velocita per il 7,1% (Tavola 14, in allegato).

Il tasso di mortalità standardizzato è più alto per la classe di età 65 anni e più (8,1 per 100mila abitanti) e per quella di 45-64 (5,8 per 100mila abitanti). I conducenti dei veicoli coinvolti rappresentano il 64,3% delle vittime e il 67,9% dei feriti in incidenti stradali, i pedoni il 21,4% dei morti e il 9,1% dei feriti, le persone trasportate il 14,3% dei deceduti e il 22,9% dei feriti. Tutti i pedoni rimasti vittima di incidente stradale hanno più di 45 anni (il 67,9% appartiene alla classe di età 45-64 e il 33,3% a quella 65+) mentre l’incidenza dei pedoni feriti per le stesse classi di età è del 65,5%. Il tasso di lesività standardizzato è 394,2 per la classe di età 15-29 anni e 239,0 per quella 30-44 anni.

