Cantiere nella zona del Crocifisso, disagi per i cortei funebri

TERMOLI. Una situazione incresciosa e davvero surreale quella che sta accadendo nello spiazzale della chiesa del Crocifisso a Termoli.

Esiste un cantiere per un’opera commissionata dal Comune, e questo cantiere sta creando non pochi problemi.

Possibili disagi e impedimenti d’ingresso da parte di questi ultimi, specialmente in occasione dei cortei funebri.

In un’ultima occasione, infatti, sono arrivati i Vigili urbani ma solo per effettuare un sopralluogo.

«Arrivati alla salita prima del parcheggio della chiesa, avendo visto il cancello aperto siamo entrati per proseguire verso la chiesa per fare il funerale. Una volta sopra, il proprietario della ditta aveva parcheggiato il proprio furgone davanti l'entrata impedendo il passaggio con il carro funebre. Con modi aggressivi e irruenti diceva che non era possibile entrare e che ci saremo dovuti girare perché quell'area era un'area di cantiere. E che non gli importava del funerale. Solo dopo che i parenti e amici del defunto hanno aperto il cancello siamo portati entrare e proseguire con il corteo».