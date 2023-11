Simpatia fatta persona e amante del golf, il ricordo di Basso Baldassarre

TERMOLI. Per il circolo “L'Incontro” di Termoli, il giorno di Santa Lucia, il prossimo 13 dicembre, sarà un po’ più vuoto.

A quell’appuntamento, “Cià r’incuntr’m. T’aricurd e ma r’cord”, mancherà un pezzo pregiato del gruppo storico di fondatori, Basso Baldassarre.

Basso è venuto a mancare a 81 anni. Il suo volto, anche senza proferire parola, faceva venire il sorriso a chiunque avesse a che fare con lui. Basso, la simpatia fatta persona, sempre sagace nelle sue battute pungenti, come del resto tutto questo affiatato gruppo, Luigi Caruso, Bruno Petti, Antonio Plinio, Mario Ianieri, Gigi Rosati, Giovanni Sciarretta (U’ cucciute), Tonino Russo ed altri come loro che si sono aggregati a loro strada facendo.

Basso aveva delle prerogative da vero leader. Con loro, come ci ha raccontato Luigi Caruso, era stato ad un conviviale pochi giorni fa e Basso era stato davvero bene e di ottimo umore. Aneddoti, barzellette e risate davanti ad ottimo cibo, nulla che facesse presagire al tristissimo epilogo. Basso era anche quello british del gruppo, esperto giocatore di golf e a Termoli ha avuto la possibilità di poter giocare nel meraviglioso green di zona Sinarca.

Per quanto amava questo sport, Basso, che abitava vicino lo stadio Cannarsa, aspettava che finissero le partite o gli allenamenti, per scendere da casa sua ed andare ad allenarsi per giocare a golf sul green dello stadio. Anche in questo Basso era un originale.

Piano piano questo grande gruppo perde pedine importanti purtroppo. "Ciao mitico Basso. Ora che sarai lassù potrai rincontrare, come lo spirito del vostro circolo L’Incontro, alcuni degli amici che ti hanno preceduto in questo distacco dalla vita terrena come Tonino Di Rosario, Domenico Casolino, Rocco Antonio Rosati. Un abbraccio e vicinanza alla tua famiglia alla signora Rita, ai figli Vittoria, Gianni, Michela e Roberta ai generi Enzo, Paolo e Fabrizio alla nuora Loredana e ai nipoti".