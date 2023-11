Cane investito in via Corsica, "a fatica" si muove la catena dei soccorsi

TERMOLI. Cane investito sul viadotto Molinello di via Corsica, soccorso da un residente, T. I, che purtroppo lamenta i ritardi con cui il servizio veterinario dell'Asrem sta intervenendo. Sono quasi le 22 e da due ore questo cittadino di buon cuore sta accudendo l'animale.

«Verso le 20 hanno investito un cane di piccola taglia, ho attivato la macchina dei soccorsi o almeno ci ho provato. Ad eccezione della Polizia, intervenuta sul posto (i Vigili urbani staccano alle 19.30, ndr) è stato chiamato il veterinario di turno che proviene da Riccia. Ora io sono da solo sul ponte da più di un'ora con un animale in fin di vita o morto e un potenziale proprietario che forse non sa niente. Così non va. Forse è il caso di muovere un po' chi di dovere poiché per un soccorso non si può attendere che venga qualcuno da fuori... allo stato non è disponibile ancora il lettore di microchip per risalire al proprietario».