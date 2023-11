Cane finisce in cava abbandonata ad Apricena, salvato dai Vigili del fuoco

APRICENA. Vigili del fuoco all'opera nel pomeriggio di oggi ad Apricena, per salvare un cane che si è allontanato dal proprietario, finendo in una casa abbandonata.

La squadra del 115 ha recuperato e messo in salvo l'animale precipitato al primo 'scalino' (circa 10 metri) di una ex cava molto più profonda e piena di acqua per oltre 20 metri.

Sul posto è stato necessario l'intervento degli uomini del 115, giunti dal Distaccamento di San Severo, con i colleghi del Nucleo Saf - Speleo-Alpino-Fluviale. Sono stati questi ultimi che, calatisi con una fune, sono riusciti a recuperare il cane e a riportarlo in superficie. Per lui, tanta paura ma nessuna conseguenza fisica. L'animale è stato riconsegnato al proprietario, che ha potuto tirare un sospiro di sollievo.