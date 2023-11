Mezzo pesante in fiamme sull'A14 tra Vasto nord e Vasto sud

Sul posto i vigili del fuoco di Vasto, Polizia e personale di autostrade per l'Italia.

VASTO. Un mezzo pesante è andato in fiamme mentre era in transito sulla corsia in direzione Bari tra Vasto nord e Vasto sud. Il tir trasportava terriccio.

Sono da verificare le cause che hanno provocato il rogo con cui il mezzo è andato completamente distrutto

Sul posto i vigili del fuoco di Vasto, Polizia e personale di autostrade per l'Italia.

Disagi alla circolazione durante le operazioni di soccorso e spegnimento delle fiamme.

Galleria fotografica