Ladri ancora a bersaglio nel basso Molise

LARINO. Purtroppo ancora una voltalLadri in azione nel basso Molise. Questa sera a Larino sono state due le zone prese di mira, via Lualdi e via Vitulli.

Strade non nuove affatto a colpi predatori.

Sarebbero almeno due i colpi messi a segno. Sul posto diverse macchine dei Carabinieri e cittadini in strada ancora una volta sorpresi all'ora di cena. Dalle informazioni raccolte i ladri sarebbero almeno tre ed avrebbero agito incuranti delle telecamere portando via denaro e gioielli.