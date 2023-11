L'appello di chi è sfuggito a una truffa telefonica: «Verificate sempre chi vi chiama per chiedere aiuto»

TERMOLI. Sempre nuovi tentativi di raggiro, quelli compiuti ai danni delle persone nel periodo autunnale, come messo a fuoco anche dalla nostra trasmissione Termoli in Diretta, col maggiore Alessandro Vergine.

I malviventi si fanno sempre più ingegnosi, evitare le truffe telefoniche fa parte ormai della nostra vita quotidiana.

Una delle ultime trovate ai danni dei consumatori è il “vishing”.

Si tratta di un tentativo di frode in cui i malintenzionati, con una telefonata, si fingono operatori di una banca o di un istituto di credito per carpirti dati personali che poi userà per accedere ai tuoi soldi o ricavarne altri vantaggi.

Una nostra lettrice ci ha segnalato un tentativo di raggiro: "Un mascalzone mi ha contattato telefonicamente, spacciandosi per un impiegato della banca e dicendomi che c'erano delle

operazioni sospette sul mio conto, e che erano stati fatti dei prelievi dalla Svizzera. Dubbiosa, non ho fornito i dati richiesti ed ho interrotto la conversazione.

A quel punto, però, turbata dalla telefonata e dalle richieste ho subito contattato mio figlio che dopo avermi tranquillizzato ha telefonato in banca. Si trattava, infatti, di una truffa e fortunatamente non ci sono cascata.

Verificate sempre chi vi chiama per chiedere aiuto. I delinquenti sono sempre più abili".

Questi attacchi di “vishing” (“voice phishing”) sono molto comuni e spesso destinati a persone anziane che non sospettano la truffa, per accedere al denaro o ai dati personali delle vittime.

Molti utenti vengono poi tratti in inganno dal fatto che i malviventi, al momento della chiamata, conoscessero il loro nome e cognome oltre al proprio istituto bancario.

È bene ricordare che per nessuna ragione il vostro istituto di credito vi chiederà di fornire i codici operativi del conto corrente, si tratta di informazioni estremamente confidenziali e per sicurezza e rispetto alla privacy non verranno ma chiesti con una telefonata, una email o un SMS.

L'invito è sempre quello di diffidare dalla richiesta di fornire dati sensibili e di allertare subito le forze dell'ordine.