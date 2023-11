I danni del maltempo: alberi abbattuti e cade un cornicione in corso Mario Milano

TERMOLI. Chiusura di giornata col botto, si fa per dire, ieri sera in corso Mario Milano, dove c'è stato il distacco, con caduta conseguente, di un imponente pezzo di cornicione dallo stabile che ospita anche le Poste Italiane.

Sul posto sono intervenuti Vigili del fuoco e Polizia locale, col marciapiede transennato cautelativamente per mettere al riparo i pedoni dai possibili e ulteriori rischi.

Il maltempo ha caratterizzato l’ultimo sabato di novembre, fiaccando i propositi di chi sperava nel weekend lunghissimo del black Friday, sfruttando anche i parcheggi gratuiti, che verosimilmente in centro sono serviti a poco.

Danni materiali, per fortuna, non tantissimi, con un lampione caduto in via Firenze, un albero in via del Molinello, dove sono intervenuti Vigili del fuoco e Polizia municipale. Al cimitero un altro albero del parcheggio è caduto e subito messo in sicurezza dagli operai dei servizi cimiteriali. Nel pomeriggio la lampada della pubblica illuminazione pensile di corso Umberto ha perso improvvisamente stabilità. Anche in questa circostanza sul posto i vigili urbani che hanno chiuso al traffico veicolare e pedonale il tratto di corso Umberto tra corso Fratelli Brigida e corso Nazionale, in attesa dell’intervento dei tecnici di EnelX. Da sottolineare come il graupel ha ridotto il rischio di possibili allagamenti.

Nell’hinterland altri interventi per messa in sicurezza di strade e alberi, ma la vera neve, non il fenomeno intermedio, a causa di temperature calate a picco, si è fatta vedere nel tardo pomeriggio e poi è caduta più copiosa nella notte, specie a quote collinari più significative.

