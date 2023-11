Treno bloccato sulla linea Adriatica, panico tra i passeggeri: “Uno scoppio e poi il blackout”

ORTONA. Prima uno scoppio poi scintille a cui sono seguiti fumo e un blackout per un ritardo di tre ore.

Tutto questo è quanto si è verificato ieri pomeriggio su un treno Intercity di Trenitalia a causa di un importante guasto elettrico in prossimità della galleria di Ortona.

Non erano pochi i passeggeri sul mezzo in questione, partito nella tarda mattinata di sabato da Lecce con capolinea a Milano Centrale.

“Il treno viaggiava già con un’ora di ritardo per dei problemi tecnici e nella stazione in cui sono salito stavano concentrando tutti i passeggeri solo su due vagoni, lasciando gli altri vuoti”, ha riferito a Vastoweb un passeggero partito da Foggia e diretto a nord.

A un certo punto prima di arrivare alla stazione di Pescara Centrale si è verificato l’incidente che ha rallentato la circolazione ferroviaria per diverse ore.

“Intorno alle 18 - ha continuato il passeggero dell’Intercity - abbiamo sentito un grande scoppio insieme a delle scintille a cui è seguita una nube di fumo. Il treno si è fermato e improvvisamente la luce è andata via”.

Per quarantacinque lunghi minuti si sono verificate scene di panico e agitazione tra i passeggeri prima che il treno tornasse in funzione.

“Nei vagoni c’erano diversi bambini e anziani, in particolare - ha proseguito poi l’uomo - c’è stata una ragazza che si è molto alterata e ha vissuto un momento in preda al panico. Siamo stati a lungo al buio, impauriti da ciò che era successo” .

“Il guasto è stato dovuto a un problema elettrico, - ha spiegato il controllore al passeggero - si era sganciato un cavo di alta tensione che ha provocato lo scoppio e il malfunzionamento del mezzo”.

Il treno ha così ripreso la sua marcia, abbandonando così la galleria, e si è diretto alla stazione di Ortona.

“Una volta arrivati lì, ci è stato chiesto di scendere in attesa della ripresa in funzione definitiva del mezzo. Ovviamente in molti siamo scesi e abbiamo deciso di non salire più. Altri poi, nonostante le tre ore di ritardo complessive, hanno voluto proseguire la loro tratta con quell’Intercity”, ha concluso così poi l’uomo il racconto della disavventura.

Sul sito ufficiale di Trenitalia è stato comunicato che dalle 20 di ieri sera la circolazione è tornata regolare perché in precedenza era risultata “fortemente rallentata per un controllo tecnico a un treno tra San Vito Lanciano e Ortona”.