Albero pericolante tra viale Trieste e via Abruzzi

TERMOLI. Si susseguono gli interventi della Polizia municipale e dei Vigili del fuoco a causa delle conseguenze del maltempo che ieri ha spazzato il territorio, con raffiche di vento che hanno sfiorato anche i 100 km/h, superiori persino alla notte da tregenda tra il 2 e il 3 novembre.

Insomma, l'autunno alterna periodi di caldo anomalo a fenomeni classici della tropicalizzazione, dove il clima si manifesta con fenomeni quasi estremi e speriamo che il quasi non dovremo mai toglierlo.

Dalla serata di ieri alla mattinata di oggi numerosi sono stati gli interventi delle squadre del 115 del comando provinciale di Campobasso, col distaccamento di Termoli a operare nel basso Molise.

In sequenza, ci sono stati interventi in via dello Stadio per una veranda in frantumi, sempre su abitazioni private in via delle Orchidee, alberi pericolanti sia nel centro urbano che sulle strade di collegamento periferiche, tra via del Molinello e la SP 113 "Sinarca", problemi anche sulla Sp 168 in agro di Guglionesi e in contrada Santa Chiara, a Termoli. Ultimo sopralluogo, con avvenuta delimitazione, nella zona tra viale Trieste e via Abruzzi, dove un tratto di marciapiede è stato transennato, sempre per un albero pericolante.

Numerose anche le uscite nel circondario del capoluogo.