Postino e amico di tutti, è venuto a mancare Giovanni De Palma

TERMOLI. Dopo un lungo periodo nel quale non è stato bene, è venuto a mancare all’affetto dei suoi cari e di chi lo ha conosciuto, Giovanni De Palma.

Giovanni è stato un personaggio della nostra Termoli, dipendente delle Poste Italiane per moltissimi anni, grande amante della sua città e si arrabbiava tantissimo quando sentiva qualcuno che ne parlava in termini poco lusinghieri. Ricordo che lui, a chi osava parlare male di Termoli, lo invitava con un classico gesto di mano a prendere la strada di un’altra città “Vedi la via che devi fare”. Giovanni è il fratello di un altro grande personaggio, che ha visto molti di noi nascere qui a Termoli, il professore Vito De Palma.

Giovanni era uno dei mitici postini porta a porta, uno di famiglia che ci conosceva tutti, sapeva quando e come trovarci per portarci missive, avvisi e pacchi postali. Grande appassionato di calcio, e per lui non esistevano altre squadre se non l’Us Termoli, aveva la casa che si affacciava sullo stadio Gino Cannarsa e una delle ultime volte che, quando già lui non usciva più, ci siamo visti, io ero in campo a fare foto e lui era sul balcone. Mi sentii chiamare come sempre mi chiamava lui “ Ueh Giurnalist!”, e lo salutai con piacere come facevano anche altri: “Ciao zio Giovà”.

Ci siamo frequentati tanto, e con lui era sempre uno spasso. Ci raccontava i suoi aneddoti. Uno fra tanti era quello della sua “scomparsa”, in una trasferta la squadra non poteva ripartire perché Giovanni si era andato a prendere un caffè in un bar e si era perso per la città.

Caro zio Giovanni ora avrai davvero un po’ di meritato riposo, ci mancherai e anche se eravamo preparati a questa notizia, stamattina quando abbiamo visto il tuo necrologio, un velo di tristezza ci ha pervaso per tutto il corpo. Questa tua “ultima lettera” non avremmo mai voluta riceverla.