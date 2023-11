Furti di rame sulla linea elettrica causano blackout a Ururi

URURI. «Attribuire un guasto dell'Enel al sindaco e all'amministrazione è davvero vergognoso. Sono in costante e continuo contatto con la prefettura e i tecnici dell'Enel che mi hanno rassicurato sulla riparazione del guasto in tempi brevi. Strumentalizzare anche questi episodi mi fa capire che al peggio non c'è mai fine. Comunque il guasto è dipeso da furti sugli impianti della rete elettrica».

È lo sfogo della sindaca di Ururi Laura Greco, dopo l’ennesimo blackout che ha visto protagonista la cittadina arbereshe nei giorni scorsi.

Anche nella serata di ieri, per circa un’ora, Ururi è rimasta al buio a causa del furto di rame avvenuto nella zona. Nelle prime ore di oggi, martedì 28 novembre, sono stati collocati anche dei generatori e dopo un quarto d’ora la corrente è tornata.

La sindaca Greco che è in costante contatto con la società di energia elettrica ha così dichiarato. «La centrale operativa di Enel Energia ha comunicato che è stato effettuato un furto di rame (esattamente su 12 campate) pertanto sono in corso le operazioni di ripristino con l’ausilio di generatori. Seguiranno aggiornamenti, la Prefettura è in costante contatto con i tecnici».