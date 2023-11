Truffe agli anziani, Arma dei Carabinieri in sinergia col territorio a San Giacomo

SAN GIACOMO DEGLI SCHIAVONI. Stop alle truffe agli anziani. È stato il leitmotiv della diretta realizzata col maggiore dei Carabinieri Alessandro Vergine lunedì 20 novembre con Termoli in Diretta, sulla nostra homepage e sui profili social di Termolionline.

Ma è anche l'obiettivo dell’amministrazione comunale di San Giacomo degli Schiavoni, che ha formalizzato un atto di indirizzo che coinvolge l’Arma dei Carabinieri e che vedrà questa sinergia concretizzarsi in sala consiliare sabato prossimo, alle 16.30, quando il comandante della compagnia, Alessandro Vergine, e il comandante della stazione di Termoli, Alfonso Grande (competente per il territorio di San Giacomo) incontreranno la popolazione della terza età.

«Il reato delle truffe commesse ai danni delle persone anziane è un reato a numero oscuro, in quanto, a fronte di una quantità contenuta di denunce, gli illeciti commessi sono di gran lunga superiori rispetto a quelli denunciati; nella realtà odierna la sicurezza personale costituisce un valore assoluto, per questi motivi è fondamentale intervenire per la prevenzione ed il contrasto di questo fenomeno così diffuso e particolare; informare, in particolare gli anziani, sulle molteplici e svariate modalità con le quali sono realizzate truffe, raggiri nei loro confronti, in modo da predisporre un sistema di autodifesa, con suggerimenti e accortezze finalizzati a prevenire i rischi per la loro sicurezza personale; le Forze dell’Ordine sono da sempre in prima linea nell’ambito del controllo del territorio, nell’attuazione dei servizi d’istituto rivolti al contrasto del crimine, coinvolgendo gli stessi cittadini, con una serie di azioni di prevenzione; pertanto, su proposta del vice sindaco e assessore con delega alla Sicurezza, Massimo Fiocchi, il Comune intende organizzare una “giornata” per dare maggiore quantificazione e visibilità del fenomeno, con lo scopo di essere un momento d’incontro informativo/divulgativo-formativo congiunto tra l’amministrazione comunale e il Comando Carabinieri di Termoli, territorialmente competente anche su San Giacomo degli Schiavoni.

Lo scopo di questo incontro è quello di sensibilizzare la popolazione sul tema delle truffe agli anziani, con informazione, prevenzione, supporto alle persone anziane che possono essere vittime di scippo, rapina o furto, all’interno del territorio comunale e, in caso di necessità, con eventuali interventi diretti a prevenire e contrastare le truffe, a rinforzo della sicurezza della popolazione anziana».