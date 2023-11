Addio ad Antonio Vitullo: fu il primo arbitro molisano in serie A

CAMPOBASSO. L’Associazione Nazionale Stelle, Palme e Collari d’Oro al Merito del Coni e del Cip del Molise partecipa con dolore alla scomparsa di Antonio Vitullo, il primo arbitro di calcio molisano a dirigere in serie A. Campobassano doc, non ha mai dimenticato il Molise.

Uno sportivo che nel corso della sua vita ha sempre rispettato l’etica sportiva e i valori dell’essere arbitro, integerrimo ma anche consapevole di quelle che sono le esigenze durante le partite di calcio. Premiato nella prima edizione della manifestazione Ansmes “Un premio alla carriera” come sportivo molisano che ha tracciato una linea diretta tra il mondo del calcio anni ’60 e la sua regione.

Il presidente e i consiglieri tutti si stringono attorno alla famiglia per una perdita importante per tutto lo sport italiano. “Quando tornava in Molise ci incontravamo – afferma il presidente Michele Falcione – facendo lunghe passeggiate. L’ultima volta mi aveva raccontato molti aneddoti di quando era arbitro”. L’ultimo saluto ad Antonio Vitullo ieri, a Roma, città in cui ha lavorato come impiegato di Poste Italiane.