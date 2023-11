Fiamme e fumo a Pozzo Dolce, l'ennesimo rogo

Incendio a Pozzo Dolce

TERMOLI. Quando le zone sono in degrado, c'è poco da fare. Come nel caso di Pozzo Dolce, che stasera è di nuovo in fiamme. Un rogo nella zona del chiosco bar, quello abbandonato. Fiamme visibili a decine di metri di distanza e fumo che sta invadendo il centro e la zona del borgo antico e del lungomare Nord.





Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento di Termoli e la Polizia, con la squadra volante del commissariato.