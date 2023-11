Senza fissa dimora muore carbonizzato nell'incendio a Pozzo Dolce

TERMOLI. Tragedia nella serata di oggi a Pozzo Dolce, nel rogo divampato alle spalle della chiesa di Sant'Antonio è morto carbonizzato un senza fissa dimora, che aveva trovato riparo nel chiosco abbandonato.

Probabilmente, aveva provato a riscaldarsi accendendo un fuoco, che non è riuscito a controllare. Sul posto, come riferito in precedenza, Vigili del fuoco, Polizia e il Procuratore di Larino.