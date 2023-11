Pedone investito sulle strisce in via Corsica, trasportato al Pronto soccorso

TERMOLI. Un ragazzo è stato investito in via Corsica, mentre attraversava le strisce pedonali all'altezza dell'innesto tra via Tremiti e viale Marinai d'Italia, prima della rotatoria.

Per fortuna, l'autovettura ha preso non in pieno il pedone, anche se nell'urto quest'ultimo è caduto a terra battendo la testa. Sul posto i Carabinieri della compagnia di Termoli e il 118 Molise, coi volontari della Misericordia di Termoli in ambulanza, che hanno trasportato il malcapitato al Pronto soccorso dell'ospedale San Timoteo.