Accende stufa a legna e il fumo invade l'abitazione, spavento per una 91enne

CAMPOMARINO. Prim'ancora che scoppiasse l'incendio a Pozzo Dolce, altra emergenza era stata fronteggiata dai Vigili del fuoco del distaccamento di Termoli, per fortuna dall'epilogo totalmente differente, assieme agli agenti della Polizia locale di Campomarino, in via Galvani.

Una signora di 91 anni ha acceso la stufa a legna, ma il tubo di scarico dei fumi era intasato e rientrato nell'abitazione. Ad allertare i soccorritori sono stati i vicini dell'anziana donna, allarmati proprio dall'odore acre di fumo, che ormai aveva invaso quasi metà immobile.

È stato necessario aprire porte e finestre per libere l'ambiente. Si tratta di una casetta in legno collocata nel giardino degli anziani coniugi dove all'interno vi è la stufa.