City Angels: «Faremo sempre ciò che possa essere di aiuto»

TERMOLI-CAMPOMARINO. «Mercoledì triste e tragico». Commentano così la notizia del clochard carbonizzato a causa del rogo di “Pozzo dolce” a Termoli, i “City Angels di Campomarino”.

«Come ogni mercoledì, ci siamo recati per portare il pasto caldo ai senza tetto. Quando siamo arrivati sul piazzale antistante la Caritas, abbiamo trovato molte Forze dell’ordine che stavano svolgendo delle ricerche, abbiamo risposto ad alcune domande, poi abbiamo distribuito i pasti. Non sapevamo ciò che stava accadendo alle spalle della chiesa.

Un senzatetto, era morto carbonizzato un’ora prima del nostro arrivo. Continuano a svolgere gli accertamenti.

Andando via, ci siamo trovati davanti un incidente, un uomo a terra investito. Parcheggiamo e andiamo a vedere se occorre aiuto. L’uomo ci parla, è a terra e ci dice che gli fa male la schiena. L’ambulanza era stata già chiamata, solo che dovendo arrivare da Larino ci voleva più tempo. Le Forze dell’ordine erano occupate con il ritrovamento del senza tetto carbonizzato così decidiamo di dare il nostro supporto, interrompendo su quel tratto di strada la circolazione e mettendo in sicurezza l’uomo a terra, facilitando l’arrivo dell’ambulanza. All’arrivo dei Carabinieri, ci ringraziano per l’aiuto e ci chiedono di restare, mantenendo ancora chiuso alla circolazione quel pezzo di strada.

Serata lunga, abbiamo il cuore triste per il senzatetto morto… e dall’altra parte siamo riuscite ad aiutare chi era in difficoltà.

Quando la sera usciamo non sappiamo mai cosa troveremo ma con cuore, professionalità, altruismo e senso civico, faremo sempre ciò che possa essere di aiuto».