Ancora ladri a caccia di abitazioni, non cessa l'allarme

TERMOLI. Continuano senza tregua i furti nelle abitazioni di Termoli. Ma questa volta i topi d’appartamento se ne sono andati a mani vuote, fortunatamente.

Giungono da più parti segnalazioni di tentati furti e, nella giornata di ieri, ci era arrivata dal gruppo social “Mamme e donne del basso Molise” l’allarme sui codici disegnati sulle pareti delle abitazioni.

Sempre nella giornata di ieri, in via degli Abeti c’è stato un tentato furto ai danni di due coniugi.

«Ieri pomeriggio, dalle 15:30 alle 18:30, c’è stato un tentato furto contrada Difesa Grande via degli Abeti. Al rientro i miei genitori non riuscivano ad entrare in casa. Abbiamo subito chiamato i Carabinieri, pensando anche che i ladri fossero ancora dentro. Invece non sono riusciti ad entrare nella porta principale di casa al secondo piano poiché hanno spezzato l’arnese dentro la serratura. Al terzo piano solo segni di infrazione.

Nell'edificio erano presenti una signora al primo piano e l’intera famiglia dirimpettaia dei miei mentre al terzo piano nessuno poiché da poco è venuto a mancare il signore che ci abitava”.