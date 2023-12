Scatta la chiusura dell'auto per sbaglio e bimbo resta dentro: arriva il 115

TERMOLI. Grande spavento oggi pomeriggio in via Volturno, dove per un attimo di distrazione o per un inghippo tecnico, è scattata la chiusura di una vettura parcheggiata con all'interno un bambino. Alla madre, che ovviamente ha vissuto attimi molto palpitanti, non riuscendo a riaprire l'auto, non è rimasto che chiamare i Vigili del fuoco per permettere di riabbracciare il piccolo, che in ogni caso era molto tranquillo, impegnato a giocare col cellulare.