Lezioni antitruffa agli anziani coi Carabinieri a San Giacomo degli Schiavoni

Lezioni antitruffa agli anziani coi Carabinieri a San Giacomo: parla il vice sindaco Massimo Fiocchi

SAN GIACOMO DEGLI SCHIAVONI. A distanza di poco meno di due settimane dalla trasmissione “Termoli in Diretta”, che ha visto il maggiore dell’Arma dei Carabinieri Alessandro Vergine istruire i nostri lettore e utenti su come schivare le truffe, i militari della compagnia di Termoli sono tornati a fare lezioni in presenza sul territorio, accogliendo l’invito dell’amministrazione comunale di San Giacomo degli Schiavoni, col vice sindaco e assessore alla Sicurezza Massimo Fiocchi.

In Italia 30 anziani ogni ora sono vittime di una truffa, un furto o di una rapina, in soli due anni, dal 2012 al 2014, gli over 65 vittime di truffa sono passati da 300mila a 340mila. In merito abbiamo anche promosso un sondaggio tra i lettori.

Questo è il motivo perché i Carabinieri, hanno lodevolmente intrapreso un progetto che li vede impegnati in un tour informativo in giro per il Molise nei vari comuni, noi parliamo dell’arma dei carabinieri della stazione termolese che controlla i paesi del basso Molise, con lo scopo di mettere al corrente la popolazione avverso gli ormai quotidiani tentativi di truffe che davvero in questi ultimi tempi sta toccando vertici di continuità che sono diventati una vera e propria piaga nazionale.

Oggi pomeriggio nella sala consiliare del comune di San Giacomo degli Schiavoni alla presenza del vice sindaco con delega sulla sicurezza Massimo Fiocchi, ha ospitato i Carabinieri della stazione di Termoli nella persona del comandante Alfonso Grande, e il comandante del Norm, il capitano Pao0lo Bernabei, davanti ad una platea non certo solo di anziani, per cercare di dare lezioni antitruffa ai cittadini, episodi sempre più frequenti.

