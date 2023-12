Domato dopo due ore il rogo alla Biomasse, indagano Carabinieri e Vigili del fuoco

L'incendio alla Biomasse C&T

TERMOLI. Indagano i Carabinieri della compagnia di Termoli sulle cause che hanno provocato l'incendio nella palazzina uffici della centrale a Biomasse C&T nella zona industriale.

Dal distaccamento di Termoli sono intervenute un'autopompa, un'autobotte e un'autoscala, che dopo un paio di ore hanno domato le fiamme.

L' intervento è ancora in atto per la messa in sicurezza della struttura e gli accertamenti delle cause. Non sono state interessate le scorte di combustibile.