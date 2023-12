Incendio su bus Gtm in via Madonna delle Grazie

TERMOLI. Sarà anche Santa Barbara, ma le celebrazioni della patrona dei Vigili del fuoco non certo sterilizzano l'attività operativa del Corpo nazionale, nelle sue varie articolazioni.

Così, dopo aver estinto il pericoloso incendio alla centrale a Biomasse C&T, nella tarda serata di ieri, poco dopo l'ora di pranzo un'altra emergenza ha chiamato a intervenire la squadra in turno del distaccamento di Termoli, a causa di un autobus della Gtm che ha preso improvvisamente fuoco.

Il principio d'incendio è avvenuto in via Madonna delle Grazie, non lontano dal centro commerciale "La Fontana".

Il conducente si è accorto di quanto stava accadendo, ha accostato immediatamente e ha utilizzato l'estintore, poi ha chiamato i Vigili del fuoco e fatto scendere i pochi passeggeri presenti a bordo.