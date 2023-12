Tragedia a Pozzo Dolce, l'autopsia sulla salma del clochard

TERMOLI. Partono questa mattina gli accertamenti irripetibili di natura medico-legale. Per questo, su disposizione della Procura di Larino, che ha delegato all’indagine la squadra mobile della questura di Campobasso, è stata trasferita ieri all'obitorio dell'ospedale di Chieti la salma del senza fissa dimora.

Questa mattina, per mano del professor D’Ovidio, viene effettuata l'autopsia, ed è previsto il rientro in giornata nell'obitorio dell'ospedale 'San Timoteo' della città adriatica. Intanto, procedono gli accertamenti degli uomini del Niat, Nucleo investigativo antincendio dei Vigili del Fuoco, sull'origine del rogo che ha bruciato la struttura in legno di Pozzo Dolce. La Polizia di Stato è al lavoro per risalire ad altri testimoni di quanto accaduto la sera del 29 novembre, quando si è sviluppato l'incendio.

Intanto, si fa sempre più stretto il cerchio sulla possibile identità della vittima del rogo, la sua età, trentenne secondo quanto riferito domenica scorsa dal parroco della chiesa di Sant’Antonio, e il nome ricorrente, perché manca solo un ragazzo di nome Nicolai, nel gruppetto di romeni che era assistito dai volontari, a ormai quasi una settimana dal terribile rogo di Pozzo Dolce. Vedremo se l’autopsia riuscirà a far chiudere il cerchio sul riconoscimento del cadavere, oltre a districare la matassa sulla dinamica della tragedia, con la Procura e la squadra mobile, supportata dal commissariato, oltre ai Vigili del fuoco, a portare avanti le indagini.