Soccorritori all'opera per recuperare una donna in zona impervia

TRIVENTO. Il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (Cnsas) sta intervenendo in questo momento, su richiesta della Centrale operativa 118, per prestare soccorso ad una donna in un territorio impervio dell'agro di Trivento.

Non sono ancora chiare, al momento, le cause e la dinamica per cui è stato richiesto l'intervento.

Seguono aggiornamenti.