Soccorritori raggiungono la 79enne, presa in carico dal personale del 118

TRIVENTO. Il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (Cnsas) sta intervenendo in questo momento, su richiesta della Centrale operativa 118, per prestare soccorso ad una donna in un territorio impervio dell'agro di Trivento.

Non sono ancora chiare, al momento, le cause e la dinamica per cui è stato richiesto l'intervento.

La persona per cui è stato richiesto il soccorso è stata individuata dai Carabinieri di Trivento in una zona impervia adiacente un dirupo a circa 500 MT dalla sua abitazione. La donna, del 1944 e residente a Trivento, è stata quindi raggiunta dai sanitari del 118 di Agnone con il supporto del personale del Soccorso Alpino e, dopo le prime cure, è stata trasportata sulla viabilità ordinaria dove era in attesa la postazione territoriale del 118.