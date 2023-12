Colpisce alla testa automobilista con una chiave inglese, finisce nei guai

TOLLERANZA ZERO

TOLLERANZA ZERO mer 06 dicembre 2023

CAMPOBASSO. Nella tarda mattinata dello scorso 24 novembre, a seguito di una segnalazione pervenuta sul numero di emergenza 113, un equipaggio dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della questura di Campobasso, è intervenuto in via San Giovanni per una violenta aggressione subita da un uomo a opera di un'automobilista, fuggito prima dell’arrivo della Polizia.

Nell’immediatezza dell’intervento, si è appreso che la persona offesa, mentre alla guida della propria autovettura transitava in via San Giovanni, improvvisamente e per motivi ancora da chiarire, è stata costretta a fermare la marcia del veicolo da un altro automobilista; quest’ultimo, sceso repentinamente dall’auto e impugnando una grossa chiave inglese, ha iniziato a colpire, dapprima il cofano dell’autovettura bloccata, e poi si è scagliato contro l’altro conducente con estrema violenza e ferendolo alla testa con la chiave inglese impugnata. Il responsabile dell’aggressione è riuscito ad allontanarsi dal posto a bordo della sua auto prima dell’arrivo dei soccorsi.

Per le lesioni riportate, è stato necessario l’intervento del 118 e il trasporto in ospedale della persona aggredita, che dopo le cure del caso è stata dimessa con alcuni giorni di prognosi.

Gli operatori della volante intervenuti sul luogo dei fatti, grazie anche al supporto del personale della sala operativa della questura di Campobasso, sono riusciti a risalire in breve tempo al modello e alla targa dell’autovettura utilizzata dall’aggressore avvalendosi delle prime testimonianze raccolte.

Dopo aver ricevuto la denuncia della persona offesa, sulla base degli accertamenti svolti, il personale dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della Questura è risalito all’identità del responsabile della violenta aggressione, un uomo residente in provincia, e a deferirlo in stato di libertà alla locale Procura della Repubblica per i reati di lesioni, minacce e danneggiamento.