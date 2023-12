Cade giù dal sesto piano, muore medico in pensione di 84 anni a Isernia

ISERNIA. Ancora un dramma simile a quello avvenuto alcune domeniche fa nel capoluogo di regione, ma stavolta, a Isernia. Un medico in pensione di 84 anni è volato giù dal sesto piano in via Garibaldi, a Isernia.

Sul posto sono intervenuti la volante della questura, gli agenti della scientifica e il 118 Molise.