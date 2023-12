Esplosione di un quadro elettrico all'ex Sevel di Atessa: 2 operai feriti

ATESSA. Nella mattinata di oggi, giovedì 7 dicembre, due operai sono rimasti feriti a seguito dell'esplosione di un quadro elettrico in manutenzione presso l'ex Sevel di Atessa.

L'incidente si è verificato mentre un dipendente di una ditta esterna stava controllando il funzionamento di un quadro elettrico.

"Questa mattina un dipendente della ditta EMarini, mentre stava lavorando vicino un armadio elettrico in zona Ute5 di Lastratura, dopo una grande fiammata ed uno scoppio assordante si è ustionato la mano destra a causa di un presunto corto. Successivamente anche un nostro manutentore nell'effettuare la ricerca del guasto si è ustionato la mano sinistra. Entrambi sono stati prontamente soccorsi e trasferiti in ospedale in ambulanza" , questo quanto affermato da alcuni colleghi presenti.

Sull'incidente si sono espresse anche le Rls Fim-Uilm-Fismic:

"In merito all'accaduto di questa mattina (corto circuito quadro elettrico in Unità lastratura), come Rls abbiamo incontrato l'azienda e responsabili della sicurezza per i primi chiarimenti sulla dinamica dell'evento occorso.

L'azienda ci ha informato e rassicurato prima di tutto, delle condizioni dei due lavoratori coinvolti ( un tecnico ditta esterna e un manutentore aziendale), cui hanno riportato lievi ustioni alle dita di una mano.

Dopo l'immediata messa in sicurezza del quadro elettrico, i tecnici aziendali hanno iniziato le analisi per capire cosa abbia scaturito il corto circuito del quadro elettrico e le eventuali contromisure da adottare.

Non appena l'analisi delle cause sarà conclusa, saremo informati a riguardo".