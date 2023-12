Incidente sulla statale 87, tre feriti e altrettante macchine coinvolte

SAN MARTINO IN PENSILIS. Un incidente stradale ha coinvolto tra autovetture nella serata di oggi, lungo la statale 87, in territorio di San Martino in Pensilis. Il sinistro è avvenuto poco dopo le 17.30, al km 207,900, nel tratto compreso tra i due autovelox.

Tre anche le persone rimaste ferite e trasportate in ambulanza dal 118, sopraggiunto con le postazioni di Larino e Termoli e i volontari della Croce di San Gerardo e la Misericordia di Termoli, al Pronto soccorso dell'ospedale San Timoteo. Tra Bmw, Ford e Panda, l'utilitaria è quella che ha rimediato i danni più ingenti. Sul posto anche i Vigili del fuoco del distaccamento di Termoli e i Carabinieri della compagnia di Larino, col radiomobile frentano e la stazione di San Martino in Pensilis.

Galleria fotografica