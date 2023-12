Scontro tra due auto, un ferito trasportato al Cardarelli

CAMPOBASSO. In serata squadra dei Vigili del fuoco di Campobasso è intervenuta in prossimità del km 11 della Statale 647 diramazione B (agro nel comune di Ripalimosani), per un incidente stradale che ha visto coinvolte due auto, nel tamponamento è stato soccorso un ferito, trasportato in ospedale da personale medico del 118 intervenuto sul posto, assieme a due le pattuglie di Carabinieri