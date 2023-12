Squadra mobile al lavoro sul rogo di Pozzo Dolce, attesi i primi sviluppi

TERMOLI. Procura sempre impegnata sul fronte dell'inchiesta relativa alla tragedia del 29 novembre scorso, costata la vita a un povero giovame senza fissa dimora.

L’autopsia ha acclarato come la morte per asfissia sia avvenuta per mano di terzi, causata da un incendio doloso a Pozzo Dolce.

Proseguono a ritmo serrato le indagini da parte degli agenti della squadra mobile della questura del capoluogo, che col loro capo, Marco Graziano, è stato in sopralluogo ancora una volta in città nel pomeriggio di ieri, sulle piste ormai battute da giorni degli stessa senza fissa dimora. Si conferma, dunque l’orientamento da parte della Procura di Larino, che per il tramite del suo vertice, la dottoressa Elvira Antonelli, non si sbilancia, ma fa intendere come gli inquirenti non siano lontano da possibili sviluppi, tutt’altro. Insomma, si procede spediti sulle ipotesi a cui si è giunti dopo l’accertamento irripetibile di matrice anatomo-patologica.