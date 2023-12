Autovettura esce fuori strada tra Ururi e San Martino in Pensilis

URURI. Un'automobile condotta da un uomo è uscita fuori strada per causa al vaglio dei Carabinieri della compagnia di Larino nella tarda serata di oggi, nel tratto della SP 40 compresa tra Ururi e San Martino in Pensilis.

Oltre ai militari dell'Arma, sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco per mettere in sicurezza la zona del sinistro e recuperare il veicolo. Non si ha notizia di feriti o dell'intervento del 118 Molise.