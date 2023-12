Cade in casa: 92enne soccorsa da Vigili del fuoco, trasportata al San Timoteo dal 118

TERMOLI. Soccorso a persona nel primo pomeriggio di oggi, in via Corsica, a Termoli. Una pensionata di 92 anni è caduta in casa ed è rimasta chiusa dentro, poiché aveva serrato male la porta blindata.

A provare ad aprirla per primo un fabbro, ma non ci è riuscito, allora è stato necessario ricorrere all'intervento dei Vigili del fuoco, sopraggiunti con la squadra del distaccamento di Termoli.

Gli uomini del 115 sono riusciti a entrare in casa, la signora nonostante la caduta era cosciente, ma pre precauzione è stato allertato il 118 Molise, che si è recato sul posto con l'ambulanza dei volontari della Misericordia di Termoli, con cui è stata trasportata al Pronto soccorso dell'ospedale San Timoteo per gli opportuni accertamenti.