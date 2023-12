Frecciarossa deragliato: "Un boato, grida e gente a terra", a bordo c'era Antonello De Oto

TERMOLI. Sul Frecciarossa 8828 Lecce-Venezia, partito da Termoli alle 16:15, che ieri sera intorno alle 20 è rimasto coinvolto nel tamponamento contro il convoglio regionale “Rock1742” Pesaro-Bologna, nella tratta Forli Faenza, stava viaggiando anche un illustre personaggio termolese che stava facendo ritorno a Bologna dove risiede abitualmente, il professore Antonello De Oto. Professore di diritto ecclesiastico all’università felsinea.

Il professore, per fortuna visto che era seduto, ha riportato solo una lieve ammaccatura al ginocchio e intervistato anche da un giornalista del Resto del Carlino QN, che lo ha riconosciuto, ha dichiarato di aver “sentito un boato tremendo e poi le grida. Ho visto persone che erano in piedi volare per terra, ci sono state una ventina di feriti solo perché non si stava andando a velocità sensibile come quel tratto suggerisce, allora si che poteva essere una strage. Io ho rimediato una botta al ginocchio per fortuna non sembra grave ma altri hanno subito danni fisici anche rilevanti. Tantissima paura sembrava lo scoppio di un ordigno, una paura incredibile”.

Con l’amico Antonello ci eravamo lasciati intorno alle 11:30 ieri mattina, domenica 10 dicembre, davanti ad un aperitivo in un bar di Piazza Monumento. Era venuto a Termoli di passaggio per salutare la cara mamma e ci siamo lasciati facendoci gli auguri. Oggi lui sarebbe stato impegnato a Bergamo per un convegno, e naturalmente gli avevamo augurato buon viaggio. Ci dispiace molto per i feriti ma siamo sollevati che comunque si sia evitata una strage.